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20:16, 26 января 2024Бывший СССР

В России прокомментировали новую наступательную стратегию ВСУ на 2024 год

Депутат Швыткин: наступательная стратегия Украины на 2024 год обречена на провал

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Наступательная стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год обречена на провал, считает член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Новую военную тактику Киева, которую ранее анонсировали в Вашингтоне, депутат прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру».

Попытки удержать оборону со стороны ВСУ прослеживаются, но они носят временный характер и обречены на провал. Замысел противника подтянуть резервы, обеспечить вооружением и техникой для возможного проведения наступательных действий в отношении нашей страны, в отношении наших Вооруженных сил, находящихся в зоне боевых действий, также обречен на провал

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Сегодня Вооруженные силы России достаточно обеспечены соответствующими видами вооружения, замысел противника нам известен. Мы действуем в соответствии с нашей тактикой, с нашей стратегией, общим замыслом боевых действий в рамках выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, и никоим образом не реагируем на различные заявления ВСУ или стран Запада. Мы готовы к развитию любого сценария и готовы отразить наступления противника. Сегодня инициатива на поле боя полностью в наших руках», — сказал депутат.

Как сообщил помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, в 2024 году Киев будет придерживаться наступательной стратегии. Он будет стремиться дестабилизировать обстановку в Черном море. Одна из задач ВСУ — лишить Россию возможности использовать Крым против Украины, отметил он.

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      Варвара Кошечкина
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