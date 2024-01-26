Депутат Швыткин: наступательная стратегия Украины на 2024 год обречена на провал

Наступательная стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2024 год обречена на провал, считает член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Новую военную тактику Киева, которую ранее анонсировали в Вашингтоне, депутат прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру».

Попытки удержать оборону со стороны ВСУ прослеживаются, но они носят временный характер и обречены на провал. Замысел противника подтянуть резервы, обеспечить вооружением и техникой для возможного проведения наступательных действий в отношении нашей страны, в отношении наших Вооруженных сил, находящихся в зоне боевых действий, также обречен на провал Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Сегодня Вооруженные силы России достаточно обеспечены соответствующими видами вооружения, замысел противника нам известен. Мы действуем в соответствии с нашей тактикой, с нашей стратегией, общим замыслом боевых действий в рамках выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, и никоим образом не реагируем на различные заявления ВСУ или стран Запада. Мы готовы к развитию любого сценария и готовы отразить наступления противника. Сегодня инициатива на поле боя полностью в наших руках», — сказал депутат.

Как сообщил помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, в 2024 году Киев будет придерживаться наступательной стратегии. Он будет стремиться дестабилизировать обстановку в Черном море. Одна из задач ВСУ — лишить Россию возможности использовать Крым против Украины, отметил он.