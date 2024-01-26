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07:04, 26 января 2024Экономика

Раскрыты основные категории трат студентов

«Сравни»: каждый второй в России студент ежемесячно тратит до 20 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» провели опрос среди 1,5 тысячи студентов и выяснили их основные источники доходов, а также назвали основные категории трат. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным опроса, каждый второй студент (53 процента) ежемесячно тратит от 10 до 20 тысяч рублей. Четверть опрошенных — меньше 10 тысяч рублей. 17 процентов респондентов могут себе позволить тратить от 20 до 50 тысяч. И лишь 5 процентов ответили, что их расходы в месяц превышают 50 тысяч рублей.

Основным источником дохода для 78 процентов является финансовая помощь родителей и близких, для 14 процентов — собственная зарплата, для 5 — социальные выплаты. Еще 3 процента учащихся получают доход в виде стипендии и грантов.

Больше всего денег студенты тратят на еду. Так ответили 70 процентов респондентов. 16 процентов опрошенных отметили, что большая часть расходов приходится на жилье и коммунальные услуги. У 5 процентов респондентов самая большая статья расходов выделена на развлечения, еще 5 отметили, что больше прочего тратят на онлайн-курсы и самообразование, а у 4 процентов деньги уходят на проезд.

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Большинству опрошенных (57 процентов) стипендии не хватает на покрытие расходов — они получают до 2 тысяч рублей. Четверти студентов от общего числа опрошенных приходит стипендия до 5 тысяч рублей. 9 процентов респондентов ответили, что получают до 10 тысяч рублей, и столько же рассказали, что им приходит стипендия больше 10 тысяч рублей.

Работают 63 процента опрошенных студентов. Из них 45 процентов имеют неполную занятость, 14 — работают полный день, 4 — занимаются фрилансом. Не работают 37 процентов от общего числа опрошенных.

Ранее стало известно, что зарплатные ожидания российских студентов за год подскочили на четверть. В 2023 году размер желаемой оплаты труда студентов составил 80,7 тысячи рублей, а сейчас вырос до 100 тысяч.

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      Екатерина Смирная
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