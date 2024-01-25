Российские студенты рассказали о зарплате мечты

Зарплатные ожидания российских студентов за год выросли на 25 процентов

Зарплатные ожидания российских студентов за год подскочили на четверть. О размере зарплаты мечты учащиеся вузов рассказали в опросе «СберСтрахования жизни», его результаты приводит газет «Известия».

В 2023 году размер желаемой оплаты труда студентов составил 80,7 тысячи рублей, а сейчас вырос до 100 тысяч. При этом студенты собираются стать финансово независимыми в 21 год, а треть опрошенных уже считает себя таковыми. Главным критерием независимости студенты считают достойную заработную плату, а средний показатель по стране для ее достижения — 26,9 года.

Вторым по популярности (60 процентов опрошенных) способом достичь материальной свободы для студентов стали такие финансовые инструменты, как вклады и накопительные счета, рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. При этом по сравнению с 2023 годом желаемый размер накоплений у молодежи вырос в 2 раза, с 3,6 до 6,8 миллиона рублей, добавил он.

Еще 34 процента студентов заявили, что достичь финансовой независимости можно, открыв собственный бизнес. 23 процента назвали ключом к благополучию наличие недвижимости, которую можно сдавать в аренду, а 18 процентов респондентов для достижения цели собираются инвестировать в акции и облигации.

Ранее стало известно, что власти решили научить российскую молодежь основам финансовой грамотности, чтобы они могли эффективно управлять своими сбережениями. «Через шесть лет все российские школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания, которые помогут понять, как устроен финансовый рынок, его суть, особенности и риски, сформировать умение их минимизировать», — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, общеобразовательные программы и учебно-методическая база уже готовы, а обучение прошли более 135 тысяч преподавателей.