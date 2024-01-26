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11:21, 26 января 2024Из жизни

Девушка сделала тест ДНК и узнала о нескольких сотнях братьев и сестер

USA Today: девушка из США узнала о двух сотнях братьев и сестер после теста ДНК

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shytterstock/ Fotodom

Девушка из США узнала о существовании двух сотен родственников после того, как сделала тест ДНК. Об этом пишет USA Today.

24-летняя Жаклин Фросолон была шокирована, когда получила результаты ДНК-теста, согласно которым у нее было несколько сотен единокровных сестер и братьев. До теста девушка была уверена, что у нее только одна сестра. Впоследствии выяснилось, что Фросолон была зачата при помощи донорской спермы, но мать не хотела говорить ей об этом. При этом генным материалом того же донора воспользовались более двух сотен других женщин, а его сперма доступна и в настоящее время.

Девушка связалась с некоторыми из своих новых родственников, написав им в социальных сетях. Сначала ей показалось, что обрести такую большую семью — это здорово, но вскоре поняла, что расстроена.

«Прошло три года, но я до сих пор толком не переварила эту информацию. Сначала я думала, что это круто, но теперь началась диссоциация: как будто я смотрю на все чужими глазами и наблюдаю, как пытаюсь пройти через это», — поделилась эмоциями девушка. Отчасти они вызваны тем, что Фросолоне страдает от большого количества хронических заболеваний и, знай она что-то о своей генетике раньше, то смогла бы действовать эффективнее и избежать лишнего дискомфорта. У девушки есть киста в позвоночнике, которая вызывает тремор всего тела и грозит полным параличом, она также лечится от тревожности и депрессии, ей были диагностированы наджелудочковая тахикардия, вагинит, дерматит и другие заболевания.

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Как оказалось, многие из сестер и братьев Фросолоне страдают от похожих болезней и странных симптомов. Вместе они нашли данные отца, несмотря на то, что он был анонимным донором. Однако мужчина отказался общаться со своими детьми. Им согласился помочь его брат. Увы, хотя часть симптомов совпадают и у него, дядя молодых людей ничего не знает о собственном отце, что затрудняет расследование Фросолоне по поиску генетических болезней или мутаций.

Девушка и ее сестры с братьями возмущены тем, что мужчине с такими генетическими данными позволили стать анонимным донором. Это стало не только причиной их проблем со здоровьем, но и ограничило их возможности улучшить качество жизни.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая нашла отца своей дочери через восемь лет после родов с помощью телевидения. Китаянка забеременела после случайной интрижки с мужчиной, которого встретила в спортзале.

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      Антонина Черташ
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