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11:30, 19 декабря 2023Из жизни

Женщина забыла имя отца своей дочери и нашла его через восемь лет после родов

SCMP: китаянка забыла имя отца своей дочери и нашла его с помощью передачи

Фото: Zoe / Unsplash

Женщина из Китая нашла отца своей дочери через восемь лет после родов с помощью телевидения. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Жительница провинции Чунцин по фамилии Фанг забеременела после случайной интрижки с мужчиной, которого встретила в спортзале. Их роман длился всего неделю, после чего они поругались. Его номер она не сохранила. Лишь несколько месяцев спустя Фанг поняла, что ждет ребенка. Не пожелав делать аборт, китаянка приняла решение растить дочку самостоятельно. Однако с возрастом женщина пришла к выводу, что не имеет права лишать ребенка возможности встретиться с отцом.

Их возможной встрече, однако, препятствовал тот факт, что Фанг забыла имя мужчины, не говоря уже о его контактах. Поэтому она отправилась на передачу национального телевидения, которая помогает людям искать потерянных родственников (аналог российской передачи «Жди меня» — прим. «Ленты.ру»). В эфире она сообщила, что отец ее ребенка был жителем Чунцина, а его приятель владел магазином мороженого. Она также добавила, что их короткий роман начался в момент, когда ее сердце было разбито из-за разрыва с предыдущим бойфрендом, и вскоре превратился в «абсурд».

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Несмотря на малые шансы на успех в поисках, Фанг повезло: мужчина, которого она искала, увидел выпуск. Он сразу позвонил ей, и теперь пара обсуждает, как им лучше выстроить общение с дочерью.

Ранее сообщалось, что писатель из США потерял жену и узнал, что она вела двойную жизнь. Мужчине стало известно, что Бродак была замужем, когда начала ходить на свидания с ним, употребляла героин с 12 лет, а также изменяла ему.

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      Антонина Черташ
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