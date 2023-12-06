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18:44, 6 декабря 2023Из жизни

Писатель потерял жену и узнал о ее неприличных секретах и двойной жизни

Фото: Unsplash

Писатель Блейк Батлер из США потерял жену и узнал, что она вела двойную жизнь. Об этом сообщает New York Post.

44-летний мужчина женился на американской поэтессе и преподавательнице в университете Молли Бродак в 2017 году. Батлер знал, что у жены было трудное детство. Отец Бродак грабил банки и дважды сидел в тюрьме, а мать страдала от биполярного расстройства и часто оставляла ее без присмотра в детстве. Сама поэтесса, признавалась, что раньше воровала в магазинах. Однако лишь после того как Батлер потерял жену, он узнал еще более неприятные подробности о ее жизни.

Бродак не стало восьмого марта 2020 года в возрасте 39 лет: она покончила с собой. Батлер был шокирован и подавлен и не понимал, с чем был связан поступок жены. «Я знал, что у нее депрессия, но как она могла отказаться от меня? Как она могла отказаться от нас? Как она могла отказаться от самой себя?» — вспоминает писатель.

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После потери жены Батлер долго горевал, пока не узнал, что она врала ему и скрывала многие аспекты своей жизни. Мужчине стало известно, что Бродак была замужем, когда начала ходить на свидания с ним, употребляла героин с 12 лет, а также состояла в нездоровых отношениях и позволяла бывшим партнерам издеваться над ней. Кроме того, писатель нашел доказательства многочисленных измен Бродак. А в ее телефоне писатель обнаружил множество фотографий откровенного характера и видео, на которых она удовлетворяет себя и произносит имена других мужчин детским голосом. «Когда я узнал о ее лжи, мне стало немного легче», — признается Батлер.

В конце концов мужчине удалось принять внезапно открывшуюся ему правду. Он пришел к выводу, что у Бродак, вероятнее всего, было пограничное расстройство личности. В память о бывшей жене Батлер написал мемуары. Он обрел новую любовь и женился во второй раз.

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