Тейлор Свифт пришла в ярость от создания порнодипфейка с ее участием

Певица Тейлор Свифт решила судиться с создателями порнодипфейка с ее участием

Американская певица Тейлор Свифт решила начать судиться с создателями порнодипфейка с ее участием. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее на сайте Celeb Jihad появились картинки, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), на которых исполнительница в обнаженном видео появляется на матче футбольной команды Kansas City Chiefs, за которую играет ее возлюбленный Трэвис Келси.

В окружении звезды рассказали, что Свифт пришла в ярость, увидев этот порнодипфейк, а решила судиться с его создателями. Пока точно не ясно, подаст ли певица иск.

«Эти фейковые сгенерированные изображения насильственны, оскорбительны, они эксплуататорские и сделаны без согласия и/или ведома Тейлор», — отметил инсайдер.

Ранее сталкера Свифт повторно арестовали после того, как его снова поймали возле квартиры исполнительницы в Нью-Йорке.