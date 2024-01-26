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04:01, 26 января 2024Из жизни

Разоблачены трюки мужчин-порноактеров

Фото: @caitlinvictoriousx

Ведущая подкаста о сексе Кейтлин Нил разоблачила трюки, которые используют мужчины-порноактеры, чтобы их половые органы казались больше. Об этом сообщает издание Daily Star.

Эксперт утверждает, что при съемке порно исполнителей специально подбирают таким образом, чтобы они выгоднее смотрелись друг с другом. По ее словам, именно поэтому порноактеры, как правило, значительно крупнее своих партнерш.

Еще один трюк связан с правильным освещением и ракурсами. «Дело не только в стратегически расположенной камере, — говорит Нил. — Вся съемочная площадка освещена таким образом, чтобы гениталии исполнителя выглядели большими. За кадром работает целая команда, которая следит, чтобы все получилось именно так».

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По мнению Нил, некоторые трюки, визуально увеличивающие размер пениса, применимы не только при съемках порно. Она утверждает, что для этого нужно похудеть и избавиться от лобковых волос. «Одинокое дерево в чистом поле куда заметнее, чем дерево в лесу», — объясняет она.

Ранее сообщалось, что порноактер из США сломал пенис во время съемок, в результате чего его орган уменьшился на пять сантиметров. Тем не менее он сумел полностью восстановиться после травмы и даже получил несколько профессиональных наград.

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      Олег Парамонов
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