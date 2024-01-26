Разоблачены трюки мужчин-порноактеров

Ведущая подкаста о сексе Кейтлин Нил разоблачила трюки, которые используют мужчины-порноактеры, чтобы их половые органы казались больше. Об этом сообщает издание Daily Star.

Эксперт утверждает, что при съемке порно исполнителей специально подбирают таким образом, чтобы они выгоднее смотрелись друг с другом. По ее словам, именно поэтому порноактеры, как правило, значительно крупнее своих партнерш.

Еще один трюк связан с правильным освещением и ракурсами. «Дело не только в стратегически расположенной камере, — говорит Нил. — Вся съемочная площадка освещена таким образом, чтобы гениталии исполнителя выглядели большими. За кадром работает целая команда, которая следит, чтобы все получилось именно так».

По мнению Нил, некоторые трюки, визуально увеличивающие размер пениса, применимы не только при съемках порно. Она утверждает, что для этого нужно похудеть и избавиться от лобковых волос. «Одинокое дерево в чистом поле куда заметнее, чем дерево в лесу», — объясняет она.

Ранее сообщалось, что порноактер из США сломал пенис во время съемок, в результате чего его орган уменьшился на пять сантиметров. Тем не менее он сумел полностью восстановиться после травмы и даже получил несколько профессиональных наград.