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14:12, 26 января 2024Путешествия

Турист с редким заболеванием попал в «адскую» больницу Таиланда и не выжил

Daily Mail: турист с редким заболеванием попал в больницу Пхукета и не выжил

Фото: Thanapat Cherajin / AP

Британский турист с редким заболеванием крови попал в «адскую» больницу Таиланда во время отпуска и не выжил. Подробностями его истории поделилось издание Daily Mail.

Уточняется, что 41-летний Дин Пенсон приехал на Пхукет с друзьями в начале ноября 2023 года и почувствовал недомогание. Его экстренно доставили в больницу, где путешественнику пришлось около 20 раз пройти процедуру переливания крови. Кроме того, британец столкнулся с ужасными условиями содержания, отметив, что на полу палаты валялись иголки и шприцы.

Вскоре друзья Пенсона собрали деньги, чтобы доставить его домой, однако в больнице Эссекса медики констатировали, что выжить мужчине не удалось. Каким именно заболеванием страдал Дин, врачи не уточнили.

Ранее турист из Австралии попал в автомобильную аварию на Бали. Он рассказал, что в результате ДТП его руку разнесло на куски и она висела за спиной, как веревка.

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      Зарина Дзагоева
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