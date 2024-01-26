Турист с редким заболеванием попал в «адскую» больницу Таиланда и не выжил

Daily Mail: турист с редким заболеванием попал в больницу Пхукета и не выжил

Британский турист с редким заболеванием крови попал в «адскую» больницу Таиланда во время отпуска и не выжил. Подробностями его истории поделилось издание Daily Mail.

Уточняется, что 41-летний Дин Пенсон приехал на Пхукет с друзьями в начале ноября 2023 года и почувствовал недомогание. Его экстренно доставили в больницу, где путешественнику пришлось около 20 раз пройти процедуру переливания крови. Кроме того, британец столкнулся с ужасными условиями содержания, отметив, что на полу палаты валялись иголки и шприцы.

Вскоре друзья Пенсона собрали деньги, чтобы доставить его домой, однако в больнице Эссекса медики констатировали, что выжить мужчине не удалось. Каким именно заболеванием страдал Дин, врачи не уточнили.

Ранее турист из Австралии попал в автомобильную аварию на Бали. Он рассказал, что в результате ДТП его руку разнесло на куски и она висела за спиной, как веревка.

