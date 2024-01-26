Турист в одиночку отбился от пяти подростков-грабителей с ножами и серпом

Турист из Кувейта в одиночку отбился от вооруженных ножами подростков в Паттайе

Полиция Таиланда задержала пятерых подростков за вооруженное нападение на туриста в Паттайе. Подробности случившегося приводит портал The Pattaya News.

23-летний путешественник из Кувейта Мобарук Али столкнулся с группой грабителей ночью 22 января. Они угрожали мужчине холодным оружием, и тот смог в одиночку отбиться от них. Появившиеся на месте происшествия местные жители спугнули подростков, но Али погнался за ними и смог записать все на видео.

Как пишет источник, в тот момент неподалеку оказался патруль полиции. Правоохранителям удалось схватить 14-летнего нападавшего. К утру они задержали и остальных подозреваемых в возрасте 13-15 лет. У одного из задержанных изъяли два ножа длиной 50 сантиметров и серп с длинной ручкой.

Этот подросток признался полицейским, что двое знакомых 16 и 17 лет подговорили его организовать ограбление, чтобы получить деньги на ремонт мотоцикла. По последним данным, эти двое подозреваемых все еще находятся на свободе. Также задержанные рассказали, что за час до нападения на Али ограбили другого иностранца на 1400 батов (3,5 тысячи рублей). Расследование продолжается.

Ранее на Пхукете перевернулся автомобиль с двумя российскими туристами. Мужчина не пострадал, а женщине потребовалась госпитализация из-за легких травм.