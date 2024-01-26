Участников дрифта с фейерверками в Москве привлекли к ответственности

В Москве привлекли к ответственности шесть человек за дрифт с фейерверками

В Москве полицейские привлекли к ответственности шесть человек за дрифт с фейерверками. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Компания молодых людей на шести машинах двигалась по участку кругового движения по Вешняковской улице, нарушая ПДД, и из окон автомобилей запускала фейерверки. Сотрудники ГИБДД остановили одну из машин, за рулем оказался 21-летний россиянин без прав. Его привлекли к ответственности.

После этого полицейские установили остальных участников заезда. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали водителя автобуса, сбившего пятерых пешеходов.