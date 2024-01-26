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17:14, 26 января 2024Экономика

Уехавший из России экономист возглавит Лондонскую школу бизнеса

Уехавший из РФ экономист Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса в 2024 году

Фото: IPP / Mario Romano Cernobbio Co / Globallookpress.com

Экономист Сергей Гуриев (признан Минюстом иностранным агентом), до отъезда из РФ руководивший Российской экономической школой (РЭШ), в 2024/25 учебном году возглавит Лондонскую школу бизнеса (LBS), сообщается на сайте учебного заведения.

Гуриев, который станет деканом в начале следующего академического года, уже заявил, что взволнован и польщен оказанным в Великобритании доверием. «Я горячо поддерживаю миссию и ценности Школы и с нетерпением жду совместной работы с выдающейся командой и выпускниками LBS», — прокомментировал он свое назначение.

Экономист возглавлял РЭШ с 2005 года, а после того, как уехал из страны, возглавил в 2015 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), став первым россиянином на этом посту. В марте 2023 года Гуриева внесли в перечень иноагентов за создание и распространение материалов иностранных агентов, а также за высказывания против СВО.

Нынешний руководитель основанной в 1964 году на базе Лондонского университета LBS француз Франсуа Ортало-Манье занимал пост с 2017 года, а в октябре 2023-го объявил, что покинет его после окончания учебного года.

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      Дмитрий Воронин
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