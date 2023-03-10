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21:40, 10 марта 2023Россия

Минюст внес в список иноагентов политика Гудкова и экономиста Гуриева

Минюст РФ внес в реестр иноагентов политика Гудкова и экономиста Гуриева

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минюст России внес с реестр иноагентов политика Геннадия Гудкова, экономиста Сергея Гуриева, а также Всемирный фонд природы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Гудков негативно высказывался в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и открыто выступал в поддержку Украины, а также распространял «недостоверную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике».

Гуриев также попал в реестр за создание и распространение материалов иностранных агентов, а также за высказывания против спецоперации.

Всемирный фонд природы получал поддержку от иностранных источников и пытался под видом деятельности по защите природы оказывать влияние на решения органов власти России, пояснили в Минюсте.

В список попала блогер Вераника Водвуд (Никсель-Пиксель), по информации ведомства, она открыто выступала в поддержку Украины и получала денежные средства из иностранных источников. В реестр иноагентов также внесены журналист Даниил Губарев и фонд «Свободная Бурятия».

19 января Кабинет министров России утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов. Госконтроль будет вести Минюст при взаимодействии с другими органами власти.

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Марина Совина
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