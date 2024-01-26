Украина получила от США гарантии об изъятии российских активов

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил гарантии США об изъятии российских активов

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине гарантии всеобъемлющей поддержки, в том числе в том, что касается изъятия замороженных российских активов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для Politico.

«У нас есть все гарантии от Соединенных Штатов о долгосрочной поддержке Украины — например, арест российских активов для финансирования восстановления Украины», — заявил украинский премьер.

Киев активно работает с администрацией американского президента Джо Байдена и с Конгрессом США, чтобы в 2024 году добиться необходимой поддержки. Решение о действиях Украины после выборов президента в Штатах будет приниматься исходя из сложившейся политической ситуации, добавил Шмыгаль.