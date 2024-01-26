Ученые назвали улучшающий настроение фрукт

BJN: два киви в день улучшают настроение при дефиците витамина C

Ежедневное употребление киви может улучшить настроение у людей с низким уровнем витамина С за четыре дня. К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго, пишет издание British Journal of Nutrition (BJN).

В исследовании, которое длилось восемь недель, приняли участие 155 взрослых пациентов в низким уровнем витамина С. Они каждый день принимали добавку витамина, плацебо или съедали два киви.

Данный фрукт улучшил настроение и жизнерадостность людей всего за четыре дня. Максимальный эффект наблюдался в дни с 14-го по 16-й. Витамин С улучшил настроение, но незначительно.

Специалисты считают, что результаты исследования продемонстрировали эффективный и доступный способ для людей поддержать их психическое благополучие.

Ранее диетолог Молли Хембри перечислила продукты питания, которые, по ее мнению, помогают в борьбе с бессонницей. Первым продуктом для улучшения сна Хембри назвала кислую вишню. По ее словам, в ягодах содержится мелатонин.

Бороться с бессонницей помогают богатые магнием продукты, такие как тыквенные семечки. Помимо этого, диетолог добавила, что полезными для нормализации сна могут быть помидоры, жирная рыба и киви.