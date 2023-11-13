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20:24, 13 ноября 2023Забота о себе

Названы продукты для борьбы с бессонницей

Диетолог Хембри: вишня и арахис помогают бороться с бессонницей

Фото: Shane / Unsplash

Диетолог Молли Хембри перечислила продукты питания, которые, по ее мнению, помогают в борьбе с бессонницей. Слова специалистки приводит портал Eat This, Not That.

Первым продуктом для улучшения сна Хембри назвала кислую вишню. По ее словам, в ягодах содержится мелатонин, который регулирует циркадные ритмы и отвечает за фазы сна и бодрствования. При регулярном употреблении вишни или концентрированного вишневого сока увеличивается продолжительность и качество ночного отдыха. «Арахис, молоко и яйца также полезны для хорошего сна, так как содержат триптофан — аминокислоту, из которой образуется предшественник мелатонина серотонин», — сказала Хембри.

Бороться с бессонницей помогают богатые магнием продукты, такие как тыквенные семечки. Она объяснила, что дефицит магния ухудшает ночной сон и провоцирует сонливость днем. Также качеству сна вредит недостаток кальция, продолжила Хембри. Людям, которые долго не могут уснуть, она рекомендовала добавить в рацион больше молочных продуктов.

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Помимо этого, диетолог добавила, что полезными для нормализации сна могут быть помидоры, жирная рыба и киви. Она уточнила, что люди, которые в течение четырех недель регулярно употребляли киви, заметили, что стали лучше засыпать и крепче спать.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что цитрусовые способны навредить некоторым людям. По ее словам, в группе риска находятся пожилые, так как их организм хуже противостоит аллергическим реакциям.

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      Екатерина Улитина
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