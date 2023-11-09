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17:33, 9 ноября 2023Забота о себе

Некоторых россиян предупредили о серьезном вреде цитрусовых

Диетолог Соломатина: людям после 50 стоит воздержаться от цитрусовых

Фото: Unsplash

Диетолог Елена Соломатина предупредила некоторых россиян о том, что цитрусовые могут быть вредны для них. В беседе с «Вечерней Москвой» она уточнила, что цитрусы могут быть опасны для людей старше 50 лет.

Пожилым людям, объяснила она, сложно противостоять аллергическим процессам. Кроме того, от употребления таких фруктов стоит воздержаться людям старшего возраста, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету.

Цитрусовые, продолжила врач, содержат кислоту, которая стимулирует работу желудка и улучшает пищеварение, но в то же время может вызвать обострение болезней желудочно-кишечного тракта. «Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога», — заключила Соломатина.

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      Александра Лисица
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