В Чехии коммунисту выдвинули уголовное обвинение за демонстрацию знака Z

Полиция Чехии выдвинула обвинение члену компартии за демонстрацию знака Z

Полиция Чехии выдвинула обвинение члену местной коммунистической партии за демонстрацию символики со знаком Z. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что состоящий в компартии чешского города Нимбурк обвиняемый 25 июня 2023 года вышел на демонстрацию с российским флагом, к которому была прикреплена георгиевская лента в виде буквы Z. Ему инкриминируют уголовную статью «Отрицание, одобрение, постановка под сомнение и оправдание геноцида», по которой предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет.

Ранее стало известно, что в период с февраля по апрель 2022 года полиция и прокуратура в нескольких федеральных землях Германии возбудили более 140 дел в отношении поддержавших специальную военную операцию России на Украине. Большинство дел были связаны с использованием латинской буквы Z, ставшей символом поддержки спецоперации.