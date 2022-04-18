В ФРГ возбудили более 140 дел из-за поддержки операции России на Украине

В Германии возбуждено более 140 дел против поддерживающих операцию России на Украине

Полиция и прокуратура в нескольких федеральных землях Германии с 24 февраля возбудили более 140 дел против поддерживающих военную операцию России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на редакционное объединение RND.

Большинство заведенных дел связаны с использованием латинской буквы Z, ставшей символом поддержки операции. Так, в Саксонии-Анхальт возбуждено 19 дел о нарушении параграфа 140 Уголовного кодекса ФРГ, согласно которому за одобрение определенных видов преступлений нарушителю грозит наказание в виде денежного штрафа и даже лишение свободы сроком до трех лет. 17 из них касаются использования буквы Z.

В Гамбурге открыто 17 дел, из них 16 связаны с символикой. В земле Северный Рейн — Вестфалия министерству внутренних дел известно о 37 нарушениях. «Два из них связаны с использованием буквы Z в знак солидарности с российскими вооруженными силами», — рассказали в RND.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение, ношение и распространение георгиевской ленточки, а также атрибутики с символами V и Z, которые ассоциируются с российской военной операцией на Украине.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.