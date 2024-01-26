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12:37, 26 января 2024Россия

В Госдуме заявили о необходимости «настучать ледорубами по головам»

Депутат ГД Милонов: нужно настучать ледорубами по головам тем, кто этого достоин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

России необходимо возобновить проведение зарубежных специальных операций и настучать по головам ледорубами тем, кто этого достоин. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит портал Daily Storm в Telegram.

Как сообщил депутат, в первую очередь российским спецслужбам следует усилить присутствие в США. При этом Милонов заявил, что ввязываться в конфликт между федеральными властями и Техасом по поводу ситуации на границе с Мексикой и наркокартелями России не следует.

«Американцы с ними якшаются, они же их потом и перегрызут. (…) Я думаю, что это не рычаг, это точно. И это не наши методы», — отметил депутат.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что России должна приложить все усилия, чтобы предотвратить попытки внешнего вмешательства в президентские выборы 2024 года.

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