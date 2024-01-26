Депутат ГД Милонов: нужно настучать ледорубами по головам тем, кто этого достоин

России необходимо возобновить проведение зарубежных специальных операций и настучать по головам ледорубами тем, кто этого достоин. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит портал Daily Storm в Telegram.

Как сообщил депутат, в первую очередь российским спецслужбам следует усилить присутствие в США. При этом Милонов заявил, что ввязываться в конфликт между федеральными властями и Техасом по поводу ситуации на границе с Мексикой и наркокартелями России не следует.

«Американцы с ними якшаются, они же их потом и перегрызут. (…) Я думаю, что это не рычаг, это точно. И это не наши методы», — отметил депутат.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что России должна приложить все усилия, чтобы предотвратить попытки внешнего вмешательства в президентские выборы 2024 года.