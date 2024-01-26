В Харькове дерусифицировали более полусотни улиц

Депутат Рады Геращенко: в Харькове переименовано 65 улиц из-за связи с Россией

В Харькове на Украине местными властями было переименовано более полусотни улиц из-за связи топонимов с Россией. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«В Харькове на сессии горсовета сегодня было переименовано 65 улиц. Это самый большой деколонизационный пакет. Прочь от Москвы», — заявила народный представитель.

Геращенко не сообщила, какие именно улицы были дерусифицированы.

12 января власти Харькова демонтировали барельеф русского поэта Александра Пушкина с входной группы одноименной станции метро в центре города.