В Киеве рассказали о нежелании украинского бизнеса спасать упадочную экономику

Экономист Амелин: украинский бизнес не будет спасать упадочную экономику страны

Директор программы «Экономика» Украинского института будущего Анатолий Амелин в интервью YouTube-каналу Alpha Media рассказал, что бизнес не испытывает желания спасать упадочную экономику республики.

По его словам, экономики в стране уже нет, а заявленные цифры роста являются следствием инфляции. Эксперт подчеркнул, что при потерях в 30 процентов прирост в четыре — пять процентов является конвульсией.

Киевский экономист обвинил в сложившейся ситуации украинских силовиков, которые подмяли бизнес под себя. Он выразил мнение, что уехавшие за рубеж предприниматели не ответят на призыв президента страны Владимира Зеленского вернуться на родину.

«Бизнес уже находится в отчаянии. Бизнес находится на мели. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги — это вранье», — подчеркнул Амелин.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что по итогам 2023 года инфляция в республике составила 5,1 процента, что более чем в пять раз ниже, чем в 2022 году, когда на фоне начала боевых действий рост цен достиг 26,6 процента.

