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11:44, 26 января 2024Силовые структуры

В московском аэропорту в багаже пассажира нашли боевую гранату

В Шереметьево в багаже пассажира нашли боевую гранату

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В московском аэропорту Шереметьево в багаже пассажира нашли боевую гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 26 января.

Рано утром сотрудники досматривали багаж мужчины и заметили там гранату Ф-1. Силовики перекрыли вход №3 и попросили граждан проследовать к входу №4. На место инцидента приехала Росгвардия, которая подтвердила, что граната боевая.

В настоящий момент правоохранители допрашивают пассажира. Он планировал лететь в Оренбург.

Ранее в Красноярском крае задержали россиянина, решившего сорвать вылет жены ложным заявлением в полицию.

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      Екатерина Кашурникова
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