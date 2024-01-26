В московском аэропорту в багаже пассажира нашли боевую гранату

В Шереметьево в багаже пассажира нашли боевую гранату

В московском аэропорту Шереметьево в багаже пассажира нашли боевую гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 26 января.

Рано утром сотрудники досматривали багаж мужчины и заметили там гранату Ф-1. Силовики перекрыли вход №3 и попросили граждан проследовать к входу №4. На место инцидента приехала Росгвардия, которая подтвердила, что граната боевая.

В настоящий момент правоохранители допрашивают пассажира. Он планировал лететь в Оренбург.

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