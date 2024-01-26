В Польше испугались немецкого диктата

Лидер «ПиС» Качиньский: Дональд Туск приведет Польшу к немецкому диктату

Польша под руководством действующего премьер-министра Дональда Туска и его партии «Гражданская платформа» потеряет суверенитет. Об этом в ходе брифинга заявил лидер бывшей правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский, сообщает РИА Новости.

Качиньский подчеркнул, что при правительстве Туска в стране регулярно нарушается конституция и другие законы.

«Гражданам говорят, говорит сам премьер, что ничего не изменится, но совсем другое он говорит в Брюсселе. По сути, мы имеем дело с согласием на немецкий диктат, на немецкий путь», — заявил лидер «ПиС». Он добавил, что власть Туска приведет к потере страной суверенитета и полному контролю со стороны Германии.

Ранее Качиньский заявил, что Европейский союз сейчас находится в состоянии полного вырождения. По его мнению, борьба Евросоюза за верховенство закона в Польше была «одной большой комедией».