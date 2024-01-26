Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 26 января 2024Мир

В Польше испугались немецкого диктата

Лидер «ПиС» Качиньский: Дональд Туск приведет Польшу к немецкому диктату

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша под руководством действующего премьер-министра Дональда Туска и его партии «Гражданская платформа» потеряет суверенитет. Об этом в ходе брифинга заявил лидер бывшей правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский, сообщает РИА Новости.

Качиньский подчеркнул, что при правительстве Туска в стране регулярно нарушается конституция и другие законы.

«Гражданам говорят, говорит сам премьер, что ничего не изменится, но совсем другое он говорит в Брюсселе. По сути, мы имеем дело с согласием на немецкий диктат, на немецкий путь», — заявил лидер «ПиС». Он добавил, что власть Туска приведет к потере страной суверенитета и полному контролю со стороны Германии.

Ранее Качиньский заявил, что Европейский союз сейчас находится в состоянии полного вырождения. По его мнению, борьба Евросоюза за верховенство закона в Польше была «одной большой комедией».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

      Гоар Аветисян показала внешность после набора веса

      Россиян предложили лишать прав на срок до полутора лет за одно нарушение

      Футболист сборной России назвал необходимую ежемесячную сумму для жизни

      Общественники добились остановки продаж билетов на концерт Лолиты в Чехове

      В списке богатейших людей мира сменился лидер

      Российские военные уничтожили две пусковые установки «чудо-оружия» ВСУ

      Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения

      Россиянам перечислили ухудшающие цвет зубов безобидные привычки

      В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше