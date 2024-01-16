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14:56, 16 января 2024Мир

Экс-премьер Польши указал на полное вырождение Евросоюза

Экс-премьер Польши Качиньский: ЕС находится в состоянии полного вырождения

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европейский союз (ЕС) сейчас находится в состоянии полного вырождения. На это указал экс-премьер Польши и лидер партии партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что борьба европейского объединения за верховенство закона в Польше была «одной большой комедией», а страной управляли не те, кто был нужен.

Он объяснил свою позицию отсутствием реакции ЕС на арест и тюремное заключение экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, а также на закрытие некоторых польских государственных СМИ.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что Варшава согласна пустить немецкие войска и разместить их на территории страны в рамках усиления восточного фланга НАТО. Он также отметил, что Германия является другом и надежным партнером для Польши, поэтому страна согласилась на размещение немецких войск.

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      Семен Александров
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