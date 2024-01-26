В России дочь бойца СВО единственная в классе осталась без подарка на Новый год

В Миассе волонтеры приехали к оставшейся без подарка дочери бойца СВО

В городе Миассе Челябинской области волонтеры приехали к дочери участника специальной военной операции (СВО), которая единственная в классе осталась без подарка на Новый год. Подробности истории с дочерью военнослужащего приводит «Регнум».

На опубликованной изданием видеозаписи мужчина в камуфляже и женщина вручают школьнице два пакета с подарками, а также коробку с «подарками, которые могут отправить только солдаты» — армейским сухим пайком.

Также школьнице показали видеопоздравление, записанное находящимися на передовой бойцами. «Мы служили с твоим отцом. Он был смелым и отважным товарищем, настоящим героем и патриотом России», — сказал один из них.

Перед новогодними праздниками воспитывающая девочку бабушка пропустила сообщение в родительском чате о сборе денег на подарки. Во время раздачи подарков школьницу оставили в стороне. Несмотря на то что учительница дала девочке шоколадку, дочь участника СВО сильно расстроилась и написала письмо в зону боевых действий.

Ранее детям участников СВО организовали экскурсию в конюшню президента России Владимира Путина. Мать одного из них сравнила это с посещением «какой-то волшебной сказки» и отметила заботу, которой окружили родственников военнослужащих.