Детям участников СВО организовали экскурсию в конюшню Путина

Детям участников СВО организовали экскурсию в конюшню в резиденции Путина

Детям участников специальной военной операции (СВО) организовали экскурсию в конюшню в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом рассказала РЕН ТВ вдова участника спецоперации Леонида Махонина Наталья.

Осмотр резиденции предшествовал службе в храме с участием Путина, пояснила россиянка. Также они посмотрели всех лошадей в резиденции и поужинали.

«Побывали в какой-то волшебной сказке Такое отношение было, чувствовалась очень сильно забота о нас», — пояснила Махонина.

В канун Рождества Путин встретился с семьями участников СВО в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что для родственников военнослужащих была организована специальная культурная программа.