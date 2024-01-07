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12:26, 7 января 2024Россия

Детям участников СВО организовали экскурсию в конюшню Путина

Детям участников СВО организовали экскурсию в конюшню в резиденции Путина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Детям участников специальной военной операции (СВО) организовали экскурсию в конюшню в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом рассказала РЕН ТВ вдова участника спецоперации Леонида Махонина Наталья.

Осмотр резиденции предшествовал службе в храме с участием Путина, пояснила россиянка. Также они посмотрели всех лошадей в резиденции и поужинали.

«Побывали в какой-то волшебной сказке Такое отношение было, чувствовалась очень сильно забота о нас», — пояснила Махонина.

В канун Рождества Путин встретился с семьями участников СВО в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что для родственников военнослужащих была организована специальная культурная программа.

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      Алан Босиков
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