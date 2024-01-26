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08:04, 26 января 2024Мир

В России допустили затягивание вывода войск США из Ирака

Спецпредставитель России Лаврентьев: США будут затягивать вывод войск из Ирака

Фото: Unsplash.com

США будут затягивать вывод войск из Ирака после достижения договоренностей, допустил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Его слова приводит РИА Новости.

«Американцы, как мне представляется, будут всячески затягивать решение этого вопроса, потому что на данный момент они не готовы к этому», — заявил дипломат.

По словам Лаврентьева, Соединенные Штаты считают, что демонстрируют очередную слабость, выводя войска из Ирана. На фоне событий в Афганистане это будет выглядеть «очень нехорошо», заключил спецпредставитель.

Ранее Лаврентьев сообщил, что есть данные о планах США начать вывод военных из Ирака. Он уточнил, что таким образом Вашингтон пойдет навстречу требованиям Багдада.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники также заявлял, что США планируют в ближайшее время начать переговоры с Ираком о выводе американских войск. Отмечалось, что стороны «близки к соглашению о начале диалога в рамках высшей военной комиссии».

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      Марина Совина
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