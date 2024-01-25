Стало известно о планах США начать переговоры с Ираком о выводе войск

CNN: США планирует начать переговоры с Ираком о выводе американских войск

США планирует в ближайшее время начать переговоры с Ираком о выводе американских войск. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что стороны «близки к соглашению о начале диалога в рамках высшей военной комиссии». В ходе переговоров предполагается определить шаги по осуществлению будущей операции.

По данным телеканала, в Соединенных Штатах хотят, чтобы график вывода войск учитывал текущую ситуацию в Ираке и степень стабильности правительства и силовых структур. При этом в власти Ирака считают, что на даты вывода американских войск не должны влиять какие-либо обстоятельства.

Ранее сообщалось, что авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотников. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела зафиксированы повреждения инфраструктуры.