Авиабазу США в Ираке атаковали ударные беспилотники

Al Arabiya: авиабазу США на западе Ирака атаковали ударные беспилотники

Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотников. Об этом агентству AFP сообщил американский военный чиновник, передает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что в результате обстрела зафиксированы повреждения инфраструктуры. Кроме того, несколько человек пострадали. В то же время представитель службы безопасности Ирака заявил, что ударный дрон был сбит при попытке нанести удар по базе.

По данным телеканала, в Ираке находится примерно 2500 американских военнослужащих. Напряженная обстановка на Ближнем Востоке резко возросла с начала конфликта Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС.

18 января беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане. Удар был нанесен в районе аэропорта в столице Иракского Курдистана — Эрбиле.