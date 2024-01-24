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01:28, 24 января 2024Мир

Авиабазу США в Ираке атаковали ударные беспилотники

Al Arabiya: авиабазу США на западе Ирака атаковали ударные беспилотники

Фото: Saad Shalash / Reuters

Авиабаза США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотников. Об этом агентству AFP сообщил американский военный чиновник, передает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что в результате обстрела зафиксированы повреждения инфраструктуры. Кроме того, несколько человек пострадали. В то же время представитель службы безопасности Ирака заявил, что ударный дрон был сбит при попытке нанести удар по базе.

По данным телеканала, в Ираке находится примерно 2500 американских военнослужащих. Напряженная обстановка на Ближнем Востоке резко возросла с начала конфликта Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС.

18 января беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане. Удар был нанесен в районе аэропорта в столице Иракского Курдистана — Эрбиле.

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      Марина Совина
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