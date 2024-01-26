В России мэр призвал мужчин подкрадываться к своим женам для роста рождаемости

Мэр Невинномысска Миненков предложил мужчинам подкрадываться к своим женам

Мэр Невинномысска Михаил Миненков предложил мужчинам, живущим в городе, подкрадываться к своим женам для повышения рождаемости. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к мужчинам — сегодня вам нужно подкрасться к своей любимой, чтобы через девять месяцев родилось в городе не 700 человек, а 10 000», — сказал он.

По его мнению, развитие общества невозможно без правильных ориентиров. Развитию также мешает «демографическая яма», отметил он. Мэр добавил, что «дети — наше будущее», и отметил, что важно правильно говорить о ценностях, важности семьи и любви к Родине.

Ранее акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева призвала власти России снабжать женщин бесплатными средствами контрацепции для снижения числа абортов в стране.

«Аборты делают при нежелательных беременностях, поэтому государству нужно озаботиться тем, чтобы предоставлять уязвимым группам женщин бесплатную контрацепцию либо контрацепцию на льготной основе. Вот тогда будет меньше абортов», — пояснила она.