Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:20, 26 января 2024Россия

В России мэр призвал мужчин подкрадываться к своим женам для роста рождаемости

Мэр Невинномысска Миненков предложил мужчинам подкрадываться к своим женам

Фото: Artem Sokolov / Shutterstock / Fotodom

Мэр Невинномысска Михаил Миненков предложил мужчинам, живущим в городе, подкрадываться к своим женам для повышения рождаемости. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к мужчинам — сегодня вам нужно подкрасться к своей любимой, чтобы через девять месяцев родилось в городе не 700 человек, а 10 000», — сказал он.

По его мнению, развитие общества невозможно без правильных ориентиров. Развитию также мешает «демографическая яма», отметил он. Мэр добавил, что «дети — наше будущее», и отметил, что важно правильно говорить о ценностях, важности семьи и любви к Родине.

Материалы по теме:
«У врачей уже руки огрубели» Россиянок хотят лишить безопасных абортов. Что не так с операциями, которые проводят по ОМС?
«У врачей уже руки огрубели»Россиянок хотят лишить безопасных абортов. Что не так с операциями, которые проводят по ОМС?
21 декабря 2023
По всей России выступают против запрета абортов Что говорят врачи, демографы и активисты?
По всей России выступают против запрета абортовЧто говорят врачи, демографы и активисты?
24 ноября 2023
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

Ранее акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева призвала власти России снабжать женщин бесплатными средствами контрацепции для снижения числа абортов в стране.

«Аборты делают при нежелательных беременностях, поэтому государству нужно озаботиться тем, чтобы предоставлять уязвимым группам женщин бесплатную контрацепцию либо контрацепцию на льготной основе. Вот тогда будет меньше абортов», — пояснила она.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      Участников дрифта с фейерверками в Москве привлекли к ответственности

      МИД обвинил Запад во главе с США в попытке удержать глобальное доминирование

      Влияние Китая на мировой нефтерынок оценили

      МИД России заявил о глубоком кризисе в отношениях с Францией

      Россиянин под видом оформления опеки украл квартиру у инвалида

      Менеджер отеля с футфетишем изнасиловал пьяных туристок и пошел под суд

      В Госдуме участников «голой вечеринки» призвали пойти работать аниматорами

      Мужчина отказался от наркоза и загипнотизировал себя во время операции

      Россиянкам дали рекомендации по уходу за гиперчувствительной кожей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше