Врач призвала власти снабжать россиянок бесплатными средствами контрацепции

Гинеколог Ерофеева призвала бесплатно снабжать россиянок средствами контрацепции

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева призвала власти России снабжать женщин бесплатными средствами контрацепции для снижения числа абортов в стране. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам врача, статистически количество абортов в стране на данный момент снижается.

«Аборты делают при нежелательных беременностях, поэтому государству нужно озаботиться тем, чтобы предоставлять уязвимым группам женщин бесплатную контрацепцию либо контрацепцию на льготной основе. Вот тогда будет меньше абортов», — пояснила она.

По ее мнению, подобные меры являются единственным способом борьбы с абортами. Гинеколог отметила, что после зачатия решившую сделать аборт женщину уже не отговорить, так как она примет то решение, которое ей удобно на данный момент.

13 декабря в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Нижегородской области — в пояснительной записке изначально указывали, что такая инициатива поможет увеличить рождаемость. Впоследствии комитет нижней палаты парламента выступил против соответствующей инициативы.