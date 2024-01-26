Динамику развития Северного морского пути оценили

Глава «Росатома» Лихачев: транзитные перевозки по Севморпути выросли в 10 раз

По итогам 2023 года транзитные грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) продемонстрировали десятикратный рост в сравнении с показателем 2022-го. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит «Прайм».

По его оценке, развитие Севморпути в целом демонстрирует хорошую динамику. За последнее время России удалось привлечь к реализации СМП ряд международных компаний, что позволило в том числе суммарные мощности задействованной в проекте инфраструктуры. «Портовая инфраструктура СМП вышла уже на мощность больше 40 миллионов тонн», — заявил Лихачев на церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград» на Балтийском заводе.

Ранее глава «Росатома» заявлял, что по итогам 2023 года суммарный грузооборот Севморпути достиг рекордной отметки в 36,25 миллиона тонн. За это время транзитные перевозки увеличились до уровня в 2,129 миллиона тонн.

При этом одну из ключевых ролей в структуре перевозок через СМП сыграли поставки сжиженного природного газа (СПГ). На них в прошлом году пришлось в общей сложности более 50 процентов от всего грузопотока.