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18:15, 26 января 2024Экономика

Динамику развития Северного морского пути оценили

Глава «Росатома» Лихачев: транзитные перевозки по Севморпути выросли в 10 раз

Фото: Павел Львов / РИА Новости

По итогам 2023 года транзитные грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) продемонстрировали десятикратный рост в сравнении с показателем 2022-го. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит «Прайм».

По его оценке, развитие Севморпути в целом демонстрирует хорошую динамику. За последнее время России удалось привлечь к реализации СМП ряд международных компаний, что позволило в том числе суммарные мощности задействованной в проекте инфраструктуры. «Портовая инфраструктура СМП вышла уже на мощность больше 40 миллионов тонн», — заявил Лихачев на церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград» на Балтийском заводе.

Ранее глава «Росатома» заявлял, что по итогам 2023 года суммарный грузооборот Севморпути достиг рекордной отметки в 36,25 миллиона тонн. За это время транзитные перевозки увеличились до уровня в 2,129 миллиона тонн.

При этом одну из ключевых ролей в структуре перевозок через СМП сыграли поставки сжиженного природного газа (СПГ). На них в прошлом году пришлось в общей сложности более 50 процентов от всего грузопотока.

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      Анатолий Акулов
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