Грузооборот Северного морского пути оказался рекордным

«Росатом»: грузооборот Северного морского пути достиг рекордных 36,25 млн тонн

По итогам 2023 года суммарный грузооборот Северного морского пути (СМП) достиг рекордного значения в 36,25 миллиона тонн. При этом транзитные грузоперевозки также продемонстрировали значительный рост и увеличились до 2,129 миллиона тонн, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление госкорпорации «Росатом».

Таким образом, России удалось превысить целевой показатель на 2023 год более чем на 250 тысяч тонн, добавили в компании. В то же время значительную долю в грузоперевозках по СМП заняли поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые осуществлял «Новатэк». На эту категорию грузов пришлось более половины всего годового грузопотока.

В «Росатоме» также уточнили, что большую роль в увеличении оборота грузов по СМП сыграли крупнейшие российские энергетические компании, включая «Газпром нефть», «Лукойл» и «Норникель». Во многом это было обусловлено необходимостью диверсифицировать маршруты поставок с Запада на Восток. «В результате мы достигли плановой цифры 36 миллионов тонн еще до Нового года», — заключил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее в МИД России назвали Северный морской путь возможной альтернативой торговому маршруту через акваторию Красного моря, вблизи которой за последнее время участились случаи ракетных обстрелов судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Как уточнил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов, СМП можно пользоваться при соблюдении требований Полярного кодекса и российского законодательства.