Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:40, 10 января 2024Экономика

Грузооборот Северного морского пути оказался рекордным

«Росатом»: грузооборот Северного морского пути достиг рекордных 36,25 млн тонн

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарный грузооборот Северного морского пути (СМП) достиг рекордного значения в 36,25 миллиона тонн. При этом транзитные грузоперевозки также продемонстрировали значительный рост и увеличились до 2,129 миллиона тонн, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление госкорпорации «Росатом».

Таким образом, России удалось превысить целевой показатель на 2023 год более чем на 250 тысяч тонн, добавили в компании. В то же время значительную долю в грузоперевозках по СМП заняли поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые осуществлял «Новатэк». На эту категорию грузов пришлось более половины всего годового грузопотока.

Материалы по теме:
В Красном море обстреливают суда. Почему из-за этого вырастут цены на товары по всему миру?
В Красном море обстреливают суда. Почему из-за этого вырастут цены на товары по всему миру?
21 декабря 2023
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023

В «Росатоме» также уточнили, что большую роль в увеличении оборота грузов по СМП сыграли крупнейшие российские энергетические компании, включая «Газпром нефть», «Лукойл» и «Норникель». Во многом это было обусловлено необходимостью диверсифицировать маршруты поставок с Запада на Восток. «В результате мы достигли плановой цифры 36 миллионов тонн еще до Нового года», — заключил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее в МИД России назвали Северный морской путь возможной альтернативой торговому маршруту через акваторию Красного моря, вблизи которой за последнее время участились случаи ракетных обстрелов судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Как уточнил посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов, СМП можно пользоваться при соблюдении требований Полярного кодекса и российского законодательства.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России поставили точку в вопросе с ценами на яйца. Сколько должен стоить десяток яиц и ждать ли снижения цен?

      Самый быстро тонущий мегаполис мира оградят «Великой морской стеной»

      Психолог перечислил три проверенных способа стать счастливее

      Индия задумалась о переходе с российской нефти на саудовскую

      Раскрыта судьба иска на один миллиард рублей к Ивлеевой из-за голой вечеринки

      Россиянам предложили арендовать квартиры у государства

      Семья лишилась сына в путешествии и получила 9 миллиардов рублей

      Россиянин с криком ворвался в детскую поликлинику и сорвал с себя всю одежду

      Россиянин отправился в кругосветное путешествие и пропал при загадочных обстоятельствах. Что об этом известно?

      Бузова рассказала о болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости