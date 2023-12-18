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08:04, 19 декабря 2023Мир

В России назвали Севморпуть возможной альтернативой Красному морю

МИД: Севморпуть обеспечит путь судам, меняющим маршрут из-за атак в Красном море

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Северный морской путь может обеспечить судоходство кораблей, желающих перестроить свой маршрут из-за атак хуситов в Красном море, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

По его словам, Севморпутем можно пользоваться при соблюдении требований Полярного кодекса и российского законодательства.

Мировые логистические компании стали отказываться от прохода по Красному морю из-за участившихся атак со стороны йеменским хуситов. Таким образом они оказывают поддержку группировке ХАМАС, воюющей с Израилем в секторе Газа.

Северный морской путь соединяет Баренцево море и Берингов пролив, это кратчайший путь между Европой и Азией. Протяженность Севморпути составялет 5556 километров

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      Марина Совина
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