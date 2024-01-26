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07:52, 26 января 2024Мир

В России оценили помощь Запада Киеву фразой «деньги есть, но не про вашу честь»

Политолог Егорченков: США открыто сказали, что не готовы давать деньги Киеву

Фото: Unsplash.com

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в интервью радио Sputnik оценил вероятность дальнейшей помощи Запада Киеву. По его словам, США открыто сказали, что не готовы давать деньги Украине и оказывать военную поддержку.

«Деньги, конечно, есть, но "не про вашу честь" – для американцев есть, для Украины нет», — такой фразой политолог оценил сложившуюся ситуацию.

Егорченков отметил, что средства нужно где-то найти, однако Конгресс США вряд ли одобрит законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Киева, поскольку это не юридический, а скорее этический вопрос.

Юридических оснований для подобного шага нет, добавил эксперт. Он указал, что в Европе также обсуждают эту тему, но максимум, на что пойдут политики — оценят возможность передачи Украине прибыли от активов.

Егорченков пояснил, что и европейцы, и американцы осознаю опасность такого изъятия для экономики. Оно может спровоцировать вывод активов других стран и поставит под вопрос финансовое взаимодействие с Африкой, Азией и Латинской Америкой.

Ранее комитет Сената США по иностранным делам поддержал передачу российских активов Украине. Законопроект о передаче конфискованных активов Центрального банка России был одобрен подавляющим большинством голосов.

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      Марина Совина
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