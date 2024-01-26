В России ответили на слова Столтенберга об усилении альянса у границ

Депутат Чепа обвинил НАТО в нагнетании ужасов ради оправдания своих действий

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что президент России Владимир Путин будет готов повторно применить силу в случае победы в украинском конфликте, произнесены только для оправдания поставок оружия, считает депутат Госдумы России Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на заявление европейского чиновника об усилении альянса у границ с Россией.

«Это очередное нагнетание ужасов, чтобы оправдать свои действия. И поставки оружия, и другие шаги по поддержке этого конфликта, — уверен политик. — У людей, может, и нет доверия к такой риторике, но каждое государство, в первую очередь США, продолжает выделять деньги на закупку оружия».

Бюджет НАТО, по словам Чепы, растет, несмотря на существующие протесты и недовольство в обществе. Но в какой-то момент страны вынуждены будут отказаться от своей политики.

«Экономические проблемы, которые сегодня охватили Европу, в какой-то момент заставят перестать вкладывать столько денег в развитие НАТО», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО усилило присутствие у границ России, чтобы предотвратить возможный военный конфликт. Он также подчеркнул, что, если Путин победит на Украине, он может повторно применить силу.