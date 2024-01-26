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16:55, 26 января 2024Ценности

В России продадут новейший суперкар за 130 миллионов рублей

В России продадут новейший суперкар Lamborghini Revuelto за 130 миллионов рублей

Фото: Miquel Parera / Unsplash

В России продадут новейший суперкар Lamborghini за десятки миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито Авто», о чем «Ленте.ру» сообщили представители платформы.

Речь идет о Lamborghini Revuelto — первом гибридном автомобиле концерна, который оснащен 6,5-литрoвым двигателем V12 и двумя элeктрoмотоpaми, которые вкупе с 8-ступенчaтой кoрoбкой пepедач выдают суммарную мощность в 1015 лошадиных сил. С полностью заряженной батарей машина разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды, а ее максимальная скорость — 350 километров в час.

Известно, что суперкар вышел в производство в марте 2023 года, однако его продажи начнутся только во 2-м квартале 2024 года. Сейчас на платформе он доступен к предзаказу за 130 миллионов рублей.

Согласно объявлению, впервые Lamborghini также оснастили целым комплексом электронных ассистентов. Среди них — ассистент удержания в полосе, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз и контроль поперечного трафика при движении задним ходом.

В декабре 2023 года в России появилась возможность купить пикап Tesla Cybertruck. Пользователи портала «Авито Авто» предложили покупателям приобрести авто, выполненное в стиле киберпанк, за 14 миллионов рублей.

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      Карина Черных
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