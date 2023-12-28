В России появилась возможность купить пикап Tesla Cybertruck

В России появилась возможность оформить предзаказ на пикап Tesla Cybertruck. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито Авто», о чем «Ленте.ру» сообщили представители платформы.

Известно, что электромобиль начали производить в июле этого года, однако полноценные продажи начнутся только в 2024 году. Пользователи портала предложили покупателям приобрести авто, выполненное в стиле киберпанк, за 14 миллионов рублей.

В начале декабря Tesla раскрыла подробные характеристики электропикапа Cybertruck. Так, базовая заднеприводная версия имеет запас хода 400 километров, максимальный клиренс около 400 миллиметров, адаптивную пневматическую подвеску.

Позже руководитель компании Tesla Илон Маск пообещал, что новый автомобиль бренда Cybertruck можно будет спускать на воду. По словам Маска, для этого в машину необходимо установить новые уплотнители дверей.