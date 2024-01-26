В России задумались о сборке иранских машин

«Лаки Кэренси»: иранские автомобили Saipa предложили собирать в Татарстане

В России задумались о локализации производства иранских машин. О возможной сборке автомобилей бренда Saipa рассказал представитель официального дистрибьютора компании «Лаки Кэренси», его цитирует Autonews.

Производство машин могут наладить на заводе в Татарстане — в феврале представители дилера и иранского предприятия полетят в республику для обсуждения вопросов по локализации. Также дистрибьютор сообщил о предложении сотрудничать белорусскому заводу «Юнисон».

В конце декабря 2023-го иранский автопроизводитель SAIPA получил специальное разрешение ОТТС (одобрение типа транспортного средства), которое позволит компании продавать машины в России. Получить необходимую сертификацию компания должна была раньше, однако в процессе сертификации машин фирма столкнулась с неожиданными требованиями, из-за чего реализацию отложили.

Первыми в России появятся кросс-хетч Quik, родственный Lada Granta, стоимость которого составит примерно 1,5-1,6 миллиона рублей, а также седан Saina S, созданный на платформе Ford Festiva/Mazda по цене от 1,22 миллиона рублей. Также в России может появиться четырехдверный Shahin, созданный на базе Toyota B по цене 2,05 миллиона рублей.

Ранее компания заявляла о возможной сборке автомобилей на бывших мощностях Renault-Nissan — по словам представителей бренда, у компании большой опыт возобновления производства, так как она сотрудничала с французскими автопроизводителями до введения санкций против Ирана. По словам источников, сборку седанов Shahin и P90 обсуждали при использовании коробок передач от китайской компании DAE.