Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:25, 21 августа 2023Экономика

На российских заводах начнут собирать иранские автомобили

Autonews: на экс-заводах Renault-Nissan в России начнут собирать иранские Saipa

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Иранский бренд SAIPA решил локализовать производство своих автомобилей в России. Об этом представители компании заявили на автомобильной выставке в Москве, сообщает Autonews.

Первыми планируют запустить производство седанов Shahin и P90 — первая модель построена на платформе Toyota B, а вторая представляет собой модернизированный Renault Logan первого поколения. Оба автомобиля собираются оснащать механической или автоматической коробкой передач от китайской компании DAE.

Собирать машины начнут на бывших мощностях Renault-Nissan — по словам представителей бренда, у компании большой опыт возобновления производства, так как она сотрудничала с французскими автопроизводителями до введения санкций против Ирана.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
Япония запретила ввозить в Россию большинство своих автомобилей. Как это ударит по рынку и ценам на машины?
Япония запретила ввозить в Россию большинство своих автомобилей.Как это ударит по рынку и ценам на машины?
9 августа 2023

В сентябре 2022 года председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил о желании поставлять в Россию двух моделей: «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin). Манеш заявил, что машины иранского производства проходят специальные «погодные» испытания. Они выдерживают низкие температуры до минус 25 градусов и будут устойчивы к российским условиям.

По словам российского посла в Тегеране Алексея Дедова, автоконцерн Iran Khodro собирался к концу марта 2023-го поставить в Россию две тысячи автомобилей. Он также заявил, что иранская компания Saipa ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в страну более 20 тысяч машин. Однако компании необходимо пройти сертификацию транспортных средств, прежде чем их начнут ввозить в Россию, добавили в Минпромторге.

Продажи иранских автомобилей пришлось отложить, так как холдинги недооценили сложности, связанные с самостоятельной продажей машин, заявил источник Autonews. По его словам, дилеры недооценивали работу, которую проводит официальный импортер.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    Воробьев сообщил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках

    Россиянкам перечислили визуально омолаживающие стрижки

    На российских заводах начнут собирать иранские автомобили

    Литовские фермеры испугались украинского зерна

    Роскомнадзор попытался купить оборудование для контроля связи и не смог

    В Госдуме предложили установить на каршеринге алкозамки

    Не знавшая о беременности женщина внезапно родила на работе в салоне красоты

    В России изъяли тысячи бутылок поддельной Pepsi

    У россиян украли деньги в отеле Турции и обвинили их в случившемся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости