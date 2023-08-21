На российских заводах начнут собирать иранские автомобили

Autonews: на экс-заводах Renault-Nissan в России начнут собирать иранские Saipa

Иранский бренд SAIPA решил локализовать производство своих автомобилей в России. Об этом представители компании заявили на автомобильной выставке в Москве, сообщает Autonews.

Первыми планируют запустить производство седанов Shahin и P90 — первая модель построена на платформе Toyota B, а вторая представляет собой модернизированный Renault Logan первого поколения. Оба автомобиля собираются оснащать механической или автоматической коробкой передач от китайской компании DAE.

Собирать машины начнут на бывших мощностях Renault-Nissan — по словам представителей бренда, у компании большой опыт возобновления производства, так как она сотрудничала с французскими автопроизводителями до введения санкций против Ирана.

В сентябре 2022 года председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил о желании поставлять в Россию двух моделей: «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin). Манеш заявил, что машины иранского производства проходят специальные «погодные» испытания. Они выдерживают низкие температуры до минус 25 градусов и будут устойчивы к российским условиям.

По словам российского посла в Тегеране Алексея Дедова, автоконцерн Iran Khodro собирался к концу марта 2023-го поставить в Россию две тысячи автомобилей. Он также заявил, что иранская компания Saipa ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодном экспорте в страну более 20 тысяч машин. Однако компании необходимо пройти сертификацию транспортных средств, прежде чем их начнут ввозить в Россию, добавили в Минпромторге.

Продажи иранских автомобилей пришлось отложить, так как холдинги недооценили сложности, связанные с самостоятельной продажей машин, заявил источник Autonews. По его словам, дилеры недооценивали работу, которую проводит официальный импортер.