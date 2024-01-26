Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:17, 26 января 2024Путешествия

В российском аэропорту объявили тревогу из-за загоревшегося буксировщика

В аэропорту Архангельска объявили тревогу из-за загоревшегося буксировщика

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В аэропорту российского города объявили тревогу из-за буксировщика, который загорелся во время работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что возгорание произошло 25 января при буксировке лайнера Airbus A330 авиакомпании iFly в архангельской авиагавани. В результате все взлетно-посадочные операции были приостановлены. Два самолета пришлось отправить в зону ожидания.

Полосу удалось разблокировать уже через полчаса.

Ранее аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки из-за усиления метели. Уточняется, что в российском городе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В связи с этим работу гавани приостановили до 10:00 (02:00 по московскому времени) 26 января.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

      В России водитель вытолкнул из маршрутки подростка из-за оплаты проезда гаджетом

      Россиянам объяснили возвращение в моду вещей из 2000-х годов

      Лавров обсудил с коллегой из ОАЭ палестино-израильский конфликт

      Раскрыта причина крупнейших учений НАТО

      Путин заявил об участии всех граждан в защите страны

      Виктория Боня обвинила Веру Брежневу в эскорте

      На украинских пленных со сбитого российского самолета обнаружили татуировки

      Путин назвал количество находящихся в зоне СВО человек

      В российском аэропорту объявили тревогу из-за загоревшегося буксировщика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше