В российском аэропорту объявили тревогу из-за загоревшегося буксировщика

В аэропорту Архангельска объявили тревогу из-за загоревшегося буксировщика

В аэропорту российского города объявили тревогу из-за буксировщика, который загорелся во время работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что возгорание произошло 25 января при буксировке лайнера Airbus A330 авиакомпании iFly в архангельской авиагавани. В результате все взлетно-посадочные операции были приостановлены. Два самолета пришлось отправить в зону ожидания.

Полосу удалось разблокировать уже через полчаса.

Ранее аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки из-за усиления метели. Уточняется, что в российском городе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В связи с этим работу гавани приостановили до 10:00 (02:00 по московскому времени) 26 января.

