В США конфликт с Россией объяснили мифами и архетипами

FA: Россия для США — злостная автократия, США для России — хищный гегемон

Россия для США — злостная автократия, США для России — хищный гегемон. Бывшие советники американского госсекретаря по политическому планированию Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро в своей колонке для Foreign Affairs (FA) объяснили конфликт США и России мифами и архетипами.

По мнению авторов, после более чем ста лет напряженности и конфликтов российско-американские отношения строятся вокруг этих мифов, которые утяжеляют межгосударственные отношения, затеняя нюансы и ясное восприятие.

Главным американским мифом о России является образ «всемогущего злодея» и «чистой автократии», перед которыми стоит задача «побудить любящих демократию, но самодовольных американцев к действию». «Американцы хотят верить, что сражаются с человеком, которого можно убить, а не со всей страной, которую необходимо подчинить», — говорится в колонке.

Как отмечают экс-советники, в России принято считать, что США помешаны на власти, а американское общество «находится под пятой американской элиты, страдающей манией величия». Однако господствующий российский миф о США зародился еще в СССР.

В соответствии с ним в период холодной войны «американские капиталистические элиты хотели управлять миром и находили бесчисленные предлоги для реализации своих целей военным путем», из-за чего Москве пришлось построить оплот дружественных стран в Восточной Европе и установить собственное глобальное присутствие. «Согласно российскому мифу, даже после окончания холодной войны США продолжали соблазнять ложной риторикой других, в том числе соседей России, таких как Польша, Румыния и страны Балтии», — заявили авторы.

«В международных отношениях мифы опасны, потому что они закрепляют архетипы (...) Архетипы — это изысканные родственники стереотипов, а проблема стереотипов — в их отрицании сложности. Страна, которая считает что ее противника можно понять в простых категориях, скорее всего, перестанет искать тонкие корректировки, которые она могла бы внести в свою политику, и перестанет пытаться творчески реагировать на корректировки своего противника», — заключили Киммейдж и Шапиро.

Ранее зампостпреда США при ООН Роберт Вуд высказался о российско-американских отношениях. По его словам, они находятся в очень плохой точке.