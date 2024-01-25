В США заявили об «очень плохой точке» в отношениях с Россией

Зампостпреда США при ООН Вуд: отношения с Россией находятся в очень плохой точке

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что отношения Соединенных Штатов и России находятся в «очень-очень плохой точке». Об этом сообщает РИА Новости.

Вуд заявил, что контакты с Москвой происходят, «когда это нужно в Нью-Йорке». «Но опять же, отношения находятся в очень-очень плохой точке», — добавил политик.

Так зампостпреда прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который 24 января назвал уровень отношений Москвы и Вашингтона низким и констатировал, что «контактов практически нет». По словам российского министра, диалог не налажен, при этом «идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются».