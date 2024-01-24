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22:31, 24 января 2024Мир

Лавров назвал «нудным» диалог России и США

Лавров заявил, что диалог России и США «идет нудный»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Уровень отношений Соединенных Штатов и России низкий, контактов между странами практически нет. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, пишет РИА Новости.

«Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий в США и работы их дипломатов в Российской Федерации», — отметил он.

По его словам, диалог не налажен, при этом «идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются».

Как объяснил Лавров, даже по линии обсуждения работ диппредставительств двух стран Штаты пытаются получить одностороннюю выгоду.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва не портила отношения с Вашингтоном и не будет бежать «к дядюшке Сэму просить прощения».

По его словам, те, кто выдумал российскую угрозу, а также решил, что президент России Владимир Путин «хороший парень» и его будут держать «у себя в кармане», просчитались.

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      Марина Совина
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