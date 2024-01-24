Лавров назвал «нудным» диалог России и США

Лавров заявил, что диалог России и США «идет нудный»

Уровень отношений Соединенных Штатов и России низкий, контактов между странами практически нет. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, пишет РИА Новости.

«Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий в США и работы их дипломатов в Российской Федерации», — отметил он.

По его словам, диалог не налажен, при этом «идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются».

Как объяснил Лавров, даже по линии обсуждения работ диппредставительств двух стран Штаты пытаются получить одностороннюю выгоду.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва не портила отношения с Вашингтоном и не будет бежать «к дядюшке Сэму просить прощения».

По его словам, те, кто выдумал российскую угрозу, а также решил, что президент России Владимир Путин «хороший парень» и его будут держать «у себя в кармане», просчитались.