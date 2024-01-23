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19:18, 23 января 2024Мир

Лавров высказался об отношениях России с США

Лавров: Россия не будет бежать «к дядюшке Сэму просить прощения»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москва не портила отношения с Вашингтоном и не будет бежать в «к дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его интервью телеканалу CBS опубликовано на сайте дипведомства.

На вопрос журналиста о том, как можно улучшить отношения между странами, Лавров подчеркнул, что Россия никогда их не портила. «Мы не собираемся проявлять инициативу и бежать в Вашингтон, к дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели. Нам не на что жаловаться», — заявил он.

По его словам, те, кто выдумал российскую угрозу, а также решил, что президент России Владимир Путин «хороший парень» и его будут держать «у себя в кармане», просчитались. Лавров отметил, что сегодняшнее поколение американских политиков не извлекло уроков из неприемлемой политики, которую США продвигали с распада СССР.

Также в интервью телеканалу Лавров заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран. Таким образом министр прокомментировал совет США украинцам провести выборы главы государства.

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