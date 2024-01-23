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08:39, 23 января 2024Мир

Лавров заявил об игнорировании США проявлений доброй воли Путина

Лавров: США проигнорировали проявления доброй воли Путина на посту президента

США проигнорировали демонстрацию доброй воли Владимира Путина на посту президента России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«США проигнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Путина на посту президента России», — отметил дипломат.

Лавров также добавил, что американское внешнеполитическое руководство не вынесло никаких уроков из «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил в отношении Москвы после распада Советского Союза. Кроме того, он подчеркнул, что новое поколение американских политиков демонизирует Россию.

Ранее Лавров указал на незаинтересованность действующей власти США в диалоге с Россией. Он подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена избегает политических вопросов при контактах с Москвой.

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      Максим Габриелян
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