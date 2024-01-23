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08:02, 23 января 2024Мир

Лавров указал на незаинтересованность действующей власти США в диалоге с Россией

Лавров: действующая администрация США не заинтересована в диалоге с Россией

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Действующая администрация президента США не заинтересована в политическом диалоге с Россией. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«Администрация президента США не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог. Исключениями время от времени являются контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, миссии российских дипломатов в Нью-Йорке. Но никогда не политические вопросы», — сказал дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку и Украине заявил, что помощь США Киеву больше напоминает не финансирование боевых действий, а прибыльный американский бизнес-проект.

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      Семен Александров
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