Лавров указал на незаинтересованность действующей власти США в диалоге с Россией

Лавров: действующая администрация США не заинтересована в диалоге с Россией

Действующая администрация президента США не заинтересована в политическом диалоге с Россией. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«Администрация президента США не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог. Исключениями время от времени являются контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, миссии российских дипломатов в Нью-Йорке. Но никогда не политические вопросы», — сказал дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку и Украине заявил, что помощь США Киеву больше напоминает не финансирование боевых действий, а прибыльный американский бизнес-проект.

