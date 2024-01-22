Лавров назвал помощь США Украине прибыльным бизнес-проектом

Лавров: речь идет не о финансировании Киева, а о выгодном бизнес-проекте США

Помощь США Киеву больше напоминает не финансирование боевых действий, а прибыльный американский бизнес-проект. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Ближнему Востоку и Украине, сообщает РИА Новости.

«Господин Блинкен, госсекретарь США, акцентирует внимание на том, что продолжение помощи Украине — это гарантия создания новых рабочих мест в США. Словно речь идет не о финансировании войны, унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а о некоем прибыльном бизнес-проекте», — объяснил глава российского МИД.

Он уточнил, что структуры бизнесмена Джорджа Сороса получили на Украине черноземные почвы для захоронения отходов западной химической промышленности, что подтверждает его слова. «Плодородные земли сданы им же [американцам] в бессрочную аренду, как у нас говорят, по дешевке», — констатировал министр.

Ранее Лавров обвинил Запад в подталкивании Киева к продолжению конфликта на Украине. По его словам, западные страны с маниакальной настойчивостью требуют продолжения бессмысленного военного противостояния.

