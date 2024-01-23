Лавров: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран. Таким образом министр прокомментировал совет США украинцам провести выборы главы государства. Его слова приводятся на сайте дипведомства.

По словам министра, ему неизвестно, что на Украине скоро состоятся президентские выборы. Периодически он слышит советы Запада и Вашингтона украинцам их провести, несмотря на то, что президент республики Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не может этого сделать из-за конституции.

«Мы не вмешиваемся во внутренние дела других. Советовать кому-то проводить выборы, когда конституция этого не позволяет, — прерогатива "Большого брата"», — подчеркнул он в интервью CBS.

Ранее на Западе Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов. Старший научный сотрудник Атлантического совета Андриан Каратницкий выразил мнение, что создание правительства национального единства на широкой основе позволит уменьшить критику.